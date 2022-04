Preliminari playoff, il Circolo Pattinatori si misura con il temibile Sarzana

GROSSETO – Per la prima volta nella sua storia il Circolo Pattinatori Grosseto 1951 sbarca nei playoff di serie A1. Domani sera mercoledì alle 20,45 (diretta streaming su Fisrtv.it) l’Edilfox, settimo classificato, disputerà la gara d’andata del preliminare sulla pista del Vecchio Mercato a Sarzana, contro il quintetto del Gamma Innovation, allenato da Mirko Bertolucci, fresco vincitore della Coppa Italia, dopo un cammino straordinario, con le vittorie su Trissino, Lodi e Forte dei Marmi. Un avversario temibile, insomma, ma che i ragazzi di Federico Paghi si sono lasciati dietro nella classifica della regular season. Per questo il primo incontro si svolgerà in Liguria e la gara decisiva avrà come teatro, sabato prossimo, la pista Mario Parri di via Mercurio.

L’Edilfox, per far sentire il peso del fattore campo nel duello contro la decima classifica, dovrà disputare però una partita di sostanza in gara1, nella tana di un Gamma che in questo finale si sta togliendo alcune soddisfazioni che sono mancate in precedenza. Per questo mercoledì sera al “Pala Terzi” di Sarzana servirà quella squadra solida e spietata che nell’ultima di campionato ha steso la corazzata Forte dei Marmi e che in precedenza ha avuto la meglio sul Bassano ed è andato a conquistare un punto sulla pista del Lodi campione d’Italia.

“Nella regular season – dice il mister Federico Paghi – abbiamo messo a segno una grande impresa: basta vedere le sei squadre che ci precedono e alcune di quelle che sono dietro. I ragazzi hanno dato l’anima: io so quanto Rodriguez, Paghi, Saavedra, Menichetti. hanno accelerato in occasione degli infortuni per tornare a indossare questa maglia. Al netto di tutto, questa classifica è ottima. Non abbiamo però ancora fatto niente ma dobbiamo pensare a quello che ci aspetta, un duello con Sarzana, per continuare a cullare il sogno di partecipare ai quarti di finali”.

I dieci giorni di riposo dall’ultima bellissima gara contro il Forte dei Marmi saranno serviti a Saavedra e compagni a ricaricare le pile per mettere in piedi un altro spettacolo di prima qualità a Sarzana.

Durante la stagione regolare l’Edilfox ha perso il 22 dicembre 2021 per 4-3 in Liguria a 27 secondi dalla fine a causa di una rete di Joan Galbas, ma nel ritorno, lo scorso 30 marzo, i ragazzi di Paghi si sono riscattati imponendosi per 5-2, al termine di una gara messa praticamente in cassaforte dopo 32 minuti con il 3-0 di Alessandro Franchi. Per poter ambire a disputare i quarti di finale contro Lodi, ai grossetani serviranno insomma due incontri della stessa sostanza.

Menichetti e Nacevich hanno smaltito completamente l’infortunio delle ultime giornate, per cui il Circolo Pattinatori si presenta in pista per giocare tutte le sue carte. Convocati Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, Paghi, Franchi, Cabella e Biancucci.

Il programma dei preliminari playoff.

Gara1, mercoledì ore 20,45: Gamma Innovation Sarzana-Edilfox Grosseto (arbitri Luca Molli e Marcello Di Domenico); Tierre Montebello-Engas Vercelli (arbitri Claudio Ferraro e Andrea Davoli).

Gara2 sabato alle 20,45 a Grosseto e Vercelli.