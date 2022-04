La Nazionale chiama, il Bsc risponde: Funzione e Luciani al raduno azzurro

GROSSETO – Non s’interrompe il fil (blanc) rouge che collega la nazionale italiana con il Bsc Grosseto 1952. Questa volta, a rispondere presente alla chiamata dell’Italia Under 18, sono due i giocatori grossetani: Diego Luciani e Niccolò Funzione. Tra i convocati figurava anche Omar Benelli che però, per infortunio, ha dovuto dare forfait all’ultimo momento. “È sempre un grande onore – commenta Alessandro Cappuccini, coach dei pitcher del Bsc Grosseto – vedere i nostri ragazzi in maglia azzurra. Le loro soddisfazioni, anche personali, non possono che essere anche le nostre e ciò ci rende ancor più orgogliosi del cammino e della filosofia che abbiamo intrapreso fin dal 2012”. I ragazzi, che hanno già raggiunto martedì 19 aprile il diamante del raduno, metteranno a disposizione della nazionale le loro potenzialità, affinate grazie all’esperienza che stanno acquisendo giocando in serie A. “Siamo convinti – prosegue Cappuccini – che Diego e Niccolò daranno il loro prezioso contributo. Ovviamente, a nome di tutta la società rivolgo loro i nostri migliori auguri”.

Intanto sette ragazzi dell’Under 12 del Bsc Grosseto, lunedì 18 aprile, sono scesi in campo per il try out della Toscana a Sesto Fiorentino. Ecco i nomi dei ragazzi selezionati: Lorenzo Cappuccini, Serse Benelli, Alessandro Mangani, Dario Soldati, Gianmaria Fontana, Francesco Grossi e Alessio Secciani.