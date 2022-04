“I due volti della violenza”: se ne parla in una conferenza con il Club Inner Wheel

FOLLONICA – “I Due Volti della Violenza” è il titolo della conferenza organizzata dal Club Inner Wheel di Follonica che si terrà il 21 aprile alle 17 nella sala Tirreno di via Bicocchi 53/A.

Si parlerà di violenza sulle donne ma non solo: il problema verrà affrontato anche dal punto di vista dell’uomo maltrattante.

«Molte sono le forme di violenza – spiega il club follonichese – quella fisica è solo la più evidente ma non dimentichiamo stalking, violenza psicologica, economica e sessuale. Purtroppo, il fenomeno è sempre molto diffuso e nascosto, aggravato ultimamente dalle restrizioni dovute alla pandemia. Denunciare è sempre un atto di coraggio ma non sempre è sufficiente. Negli ultimi anni, finalmente, si è diffusa sempre più l’esigenza di intervenire anche sugli uomini che commettono violenza, avviando percorsi di consapevolezza e sostegno, gratuiti e confidenziali. L’obiettivo è arrivare all’assunzione di responsabilità dei propri comportamenti e alla consapevolezza delle conseguenze degli atteggiamenti violenti».

In quest’ottica si pone il Sam di Grosseto, lo Spazio di ascolto uomini maltrattanti, uno sportello di ascolto nato come potenziamento e rafforzamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne e ai loro figli, come la rete Codice Rosa e i centri antiviolenza dell’associazione Olympia de Gouges.

Alla conferenza prenderanno parte la dottoressa Vittoria Doretti, responsabile regionale della rete Codice Rosa e la dottoressa Rita Mattafirri, psichiatra Sam Grosseto.