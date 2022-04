Dieci anni fa morivano Martina, Valentina e Alexandra: «Tre ragazze piene di sogni e di vita»

SORANO – In questi giorni ricorre il decimo anniversario della tragica scomparsa delle cugine Martina, e Valentina e dell’amica Alexandra, tre giovani ragazze morte nell’aprile 2012 a Montefiascone.

«Impossibile dimenticare quello che accadde fra il 22 e il 24 aprile 2012. Lo strazio dei genitori e dei familiari, il dolore di tutti noi» afferma il Comune di Sorano.

«Perdevamo tre giovani vite che, messe assieme, raggiungevano l’età media di più di un terzo degli abitanti del nostro comune. Perdevamo tre giovani piene di sogni e di speranze, e che avrebbero dato tante soddisfazioni alle loro famiglie e un apporto alla comunità, fatto di entusiasmo e di capacità».

«Oggi, come allora, il dolore si somma allo sbigottimento per il grande vuoto che hanno lasciato. Come allora vogliamo rinnovare solidarietà e vicinanza ai genitori e ai parenti, scusandoci se non siamo stati sempre loro vicini. Come allora rivolgiamo un pensiero ad Alexandra, Martina e Valentina e le ricordiamo con affetto e con tanta dolorosa nostalgia» conclude il sindaco di Sorano Pierandrea Vanni.

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie de IlGiunco.net iscriviti gratis alla nostra newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella postale alle 19. Basta cliccare QUI