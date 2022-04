Castiglione regina del turismo: ecco la classifica “top 20” delle località in Toscana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Ai primi 20 posti della classifica delle presenze turistiche in Toscana ci sono quattro località della nostra provincia. Risultati importanti soprattuto per Castiglione della Pescaia che dopo l’irraggiungibile Firenze, tornata al centro dei flussi turistici internazionali, si conferma al secondo posto, una delle regine del turismo nella nostra Regione.

I risultati parlano chiaro e con i numeri certificati del 2021 Castiglione torna in linea con i dati pre covid, quelli del 2019. Nel dettaglio nel 2021 Castiglione registra 1.437.702 presenze. Nel 2020 erano poco più di un milione, mentre nel 2019 furono 1.498.100.

Al quarto posto della classifica, come si può notare nella tabella 1 con i dati ufficiali della Regione Toscana, c’è il comune di Grosseto che con le sue due località della costa, Marina e Principina Mare, registra una buona performance in termini di presenze: nel 2021 Grosseto torna a superare il milione di presenze; nel dettaglio 1.108.236.

Più già in classifica ci sono anche Orbetello e Follonica. La città lagunare con tutta la costa della Giannella fa registrare 944.120, in ripresa, am circa con 100 mila presenze in meno del 2019. Un risultato che comunque consente a Orbetello di rimanere della top ten dei comuni toscani con più presenze e in particolare di piazzarsi al nono posto.

Più indietro invece c’è Follonica che occupa per le presenze nel 2021 la 19esima posizione. Le presenze totali in questo sono 436mila in crescita rispetto al 2020, ma anche in questo circa 100mila in meno del 2019.