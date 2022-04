Regionali, anche il Circolo Bocciofilo Grosseto fra i qualificati alla finale

GROSSETO – Grande spettacolo alla prima prova di selezione interprovinciale dei Campionati Regionali Toscana 2022 di Bocce specialità Raffa che ha sancito i primi qualificati alle finali previste il 28 maggio a Scandicci.

Le prove della specialità individuale sono state organizzate dalla Delegazione di Grosseto e Livorno. La prova di cat. A, organizzata dal Circolo Bocciofilo Grossetano è stata vinta da Marco Sgaragli di San Vincenzo, che ha battuto il padrone di casa Alberto Pelvi, mentre quella di cat. C, sempre giocata nel capoluogo maremmano, è andata a Ernesto Ferente proprio del team grossetano. Il primo qualificato di cat. B ai Campionati Regionali è invece Massimo Macelloni, vincitore della prova giocata in casa a San Vincenzo dove ha battuto in finale Renato Lucarini di Cortona Bocce.

A Pieve a Nievole si è giocata la prova di coppia cat. A che ha visto il successo di Giandomenico Pellegrinotti e Massimo Tesi della Bocciofila Garfagnana su Sandro Pellegrini e Sergio Bertuccelli della Viareggina. La prova cat. B, disputata alla Monsummanese, è stata vinta da Vito Capezio e Piero Lunardelli di Pieve a Nievole, che hanno battuto in finale Franco Bonelli e Giorgio Lombardi di Montecatini AVIS. La coppia cat. C qualificata è sempre di Pieve a Nievole, composta da Fenzo Ferrari e Claudio Mazzei.

Alla Sestese si è giocata la prova di terna cat. A vinta da Matteo Franci, Giacomo Lorenzini e Massimo Matteo di Pieve a Nievole su Massimilano Conforti, Fabio Matalucci e Antonio Pacella di Montecatini AVIS. Alla Campigiana la prova di terna cat. B è stata appannaggio di Stefano Zecchi, Patrizio Palombo e Alessandro Braconi de Il 45 di Firenze, i quali hanno sconfitto in finale Fernando Reali, Fabio Gazzaniga e Nicola Foggi. Quella di cat. C giocata a Prato Bocce è stata vinta dalla terna scandiccese composta da Stefano Iserani Reboli, Stefano Meli e Paolo Persiani, che si sono imposti in finale su Nicola Banchelli, Andrea Giachetti e Franco Ucini della Sestese.

Nella categoria femminile, disputatasi con modalità differenti, successo della grossetana Boguslawa Ksepka. di categoria A, su Enza Lombardi di categoria B, dell’Affrico.

La seconda prova di selezioni interprovinciali dei Campionati Regionali Toscana 2022 si giocherà invece domenica 1° maggio.

La delegazione Arezzo-Siena, con capofila la Bocciofila Asciano, organizzerà la prova individuale delle cat. A, B e C.

La delegazione Lucca Massa Pistoia, con capofila la Bocciofila Viareggina, organizzerà la prova di terna delle cat. A, B e C e la prova femminile.

La delegazione Firenze Pisa Prato, con capofila l’Affrico, organizzerà la prova di coppia delle cat. A, B e C.

Vincitori prima prova selezioni interprovinciali Campionati Regionali 2022

Individuale cat. A: Marco Sgaragli (Bocc. San Vincenzo – LI)

Individuale cat. B: Massimo Macelloni (Bocc. San Vincenzo – LI)

Individuale cat. C: Ernesto Ferente (C.B. Grossetano – GR)

Coppia cat. A: Giandomenico Pellegrinotti-Massimo Tesi (Bocc. Garfagnana – LU)

Coppia cat. B: Vito Capezio-Piero Lunardelli (Bocc. Pieve a Nievole – PT)

Coppia cat. C: Fenzo Ferrari-Claudio Mazzei (Bocc. Pieve a Nievole – PT)

Terna cat. A: Matteo Franci-Giacomo Lorenzini-Massimo Matteo (Bocc. Pieve a Nievole – PT)

Terna cat. B: Stefano Zecchi-Patrizio Palombo-Alessandro Braconi (Pol. Il 45 – FI)

Terna cat. C: Stefano Iserani Reboli-Stefano Meli-Paolo Persiani (Bocc. Scandiccese – FI)

Ind. Femminile cat. A-B: Boguslawa Ksepka (cat. A C.B. Grossetano – GR) su Enza Lombardi (cat. B Affrico – FI)