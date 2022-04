Ascolta "CHICCHE DI MAREMMA - Puntata 10 - La storia dell'uovo di Pasqua" su Spreaker.

FOLLONICA - Pasqua ventosa, ma con il sole. Si registrano numeri importanti per le presenze durante questo fine settimana pasquale, soprattutto nelle località della costa dove turisti, vacanzieri, ma anche residenti in questi giorni hanno preso d'assalto le spiagge.

Per gli appassionati della tintarella questo sole caldo di metà aprile con temperature, soprattutto nella giornata di ieri, intorno ai 25 gradi è stata una bella sorpresa di Pasqua. Per i più temerari, oltre che racchettoni e abbronzatura, ieri non è mancato neanche un anticipato bagno in mare.

Nella gallery di Giorgio Paggetti le spiagge affollate di Follonica.