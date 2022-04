Cristal Palace fermato dai Mega Drivers, prove da capolista per Pizzeria Ballerini

GROSSETO – Penultima giornata di stagione regolare per la Prima Divisione di Grosseto, con l’impresa di giornata che viene firmata dai Mega Drivers, capaci di imporre il pareggio per 8 a 8 alla capolista Crystal Palace, che quindi “sporca” il proprio percorso netto in questa stagione: Banchi e Grieco hanno portato in dote un buon bottino di gol per gli inglesi, ma la determinazione e il cuore dei vari Zaccariello, Deviato e Pagano hanno prodotto questo risultato tanto sorprendente quanto meritato. Per il team di Matteo Ceri l’ultima partita sarà decisiva per aggiudicarsi il campionato senza disputare i playoff, perché l’Atletico Barbiere ritorna a -7 dopo il 5 a 3 ottenuto nello scontro diretto contro il Muppet: Bionfi mette a segno una doppietta, ma l’accoppiata Merkoqi-Saccà produce il parziale decisivo. Grande vittoria per l’Fc Bascalia che torna prepotentemente in corsa per la salvezza diretta con il torrenziale 15 a 5 sulla Tpt Pavimenti Vetulonia: gara aperta solo nella prima frazione, con i moldavi che scappano via ad inizio ripresa grazie alle giocate di Petcov e Demerji, sempre più capocannoniere del girone. Infine, tre punti importanti anche per l’Istia Campini, che si impone 8 a 3 sul Barbagianni Carrozzeria Tirrena: mattatore dell’incontro l’attaccante Camerota, a segno con un poker.

Nel girone A di Seconda Divisione, con il rinvio del big match tra Sporting Talamone e Las Palmas Ristopub, la Pizzeria Ballerini ne approfitta per riguadagnare la vetta grazie all’11 a 6 ottenuto contro il Lokomotiv Grosseto di Simone Corridori, a cui non basta il rientro in squadra di Pessia: Leonardo Tosoni e Toninelli trascinano la squadra con capitan Nanni che entra nel tabellino marcatori in un match che può risultare molto importante nell’arco della stagione. Torna in campo e al successo l’Officina Da Andrea, che piega di misura (6-5) un Ristorante Pizzeria Il Melograno che ha fatto un bell’upgrade con gli innesti di Scotto e Lippi: i tris di Magnaricotte e Battistini rafforzano però la quarta piazza del team follonichese. Tre punti a tavolino per il Professione Casa contro la ritirata Roda Beer, mentre le giocate sull’asse Cavazza-Petrullo producono il 6 a 4 con cui il Partizan Degrado ha la meglio sull’Angolo Pratiche di Coen (Marconi 2).

Anche nel gruppo B di Seconda Divisione si registra un cambio al vertice: il Montalcino, fermo per il turno di riposo, viene superato da I Rigattieri Cdp di Riccardo Fallani che risolvono 7 a 5 la difficile gara contro una squadra tosta e in forma come gli Underdogz: Longo e Stacchini giocano una gran partita, ma il trio Martellini-Gabriele Fazzi- Fommei risulta alla fine decisivo. Ma per il primo posto ci sarà da fare i conti anche con la Pizzeria Pepe Nero, vincente 10 a 7 contro l’Fc Boccalone di Cazziolato con i tris di Benini, Botti e Lucattini, mentre la Trattoria da Beppe cala un perentorio 21 a 0 contro i Wild Boars, a cui va il plauso di aver comunque onorato l’impegno seppur in inferiorità numerica: De Luca e Verdemare rimpinguano lo score personale e quello della squadra del presidente Walter Giustarini. Due successi a tavolino, infine, per Endurance Team e Roccalbegna contro, rispettivamente, Istia Longobarda e Ritual Fc.

Una gara disputata per il penultimo turno di campionato della zona Sud, visti i rinvii di O’Cugì-Edil Tarquini e Circolo Giardino-Robur Gladio: si spengono le possibilità per i Bitch Boys (nella foto) di approdare ai playoff di serie A visto il ko di misura (6-7) patito contro gli Spaccabotteghe: Cruciani e Corso provano fino in fondo a tenere in pista la squadra di Bordo, ma la classe e l’epserienza di Petroselli e Venanzi alla fine fanno la differenza.

Si chiude la stagione regolare del campionato di calcio a 7, con il Ps Car Center che rafforza la seconda posizione vincendo 5 a 1 la sfda contro il Podere Casina, in cui Michael Capolupo si conferma re dei bomber mettendo a segno tutte le reti della squadra di Groccia e Iacchini. Appuntamento da settimana prossima con i playoff che andranno a designare la squadra regina della manifestazione. Intanto, per la Coppa, il Barracuda Caffè è la prima finalista: forte del grande vantaggio maturato nell’andata, i ragazzi di Tramannoni impattano 3 a 3 nel ritorno contro il Patatinhaikos (Viti 2) e attendono la vincente del doppio confronto tra Ps Car Center e Nomaldefia.