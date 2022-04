MAGLIANO IN TOSCANA – Una squadra di Vigili del fuoco sta lavorando nel Comune di Magliano in Toscana per cercare di domare un incendio boschivo.

Le fiamme, che si sono sviluppate in località Sterpeti, hanno già distrutto due ettari di bosco.

