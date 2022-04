Trovate tre uova di fratino nelle spiagge maremmane: «Fate attenzione e tenete i cani al guinzaglio»

GROSSETO – Festeggiamo la Pasqua nella spiagge maremmane con delle uova diverse: quelle di fratino.

Il fratino (Charadrius alexandrinus) è un limicolo caradriforme di piccole dimensioni (lunghezza 15-17 cm) con piumaggio particolarmente

mimetico adatto gli ambienti sabbiosi che frequenta; è l’emblema della spiaggia anche se ,purtroppo, è a rischio estinzione.

I nidi sono stati trovati e messi in sicurezza dai volontari di Maremma Pro Natura che quotidianamente monitorano le spiagge per

salvaguardare la specie che negli ultimi anni è drasticamente in declino.

“Sono pressoché invisibili e molto sensibili a ciò che capita intorno – spiegano i volontari -, perciò chiediamo gentilmente la collaborazione di tutte le persone frequentanti le spiagge nel tenere i cani al guinzaglio, come da legge per tutto l’anno e non avvicinarsi troppo alle recinzioni ma osservare da distanza di sicurezza, anche per evitare una sanzione amministrativa o penale”.

Due di essi sono stati trovati e vengono sorvegliati dall’associazione Maremma Pro Natura OdV mentre un nido è controllato dal Centro

Ornitologico Toscano C.O.T, in attesa della schiusa e dell’ottima riuscita anche per questa stagione riproduttiva.

“Avere questa specie nelle nostre spiagge grossetane è motivo di vanto e significa che i nostri ambienti sono ancora per lo più puri e accoglienti”, concludono i volontari.