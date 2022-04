Torneo di Cesenatico, doppietta di successi e titoli per le Under grossetane

GROSSETO – Clamorosa doppietta delle formazioni giovanili della Pallavolo Grosseto, impegnate nelle categorie Under 13 e Under 16 al Torneo Internazionale di Cesenatico. Le giovanissime della Luca Consani guidate da Ilaria Colella dominano il torneo da rullo compressore vincendo tutte le partite per 2 set a zero. La finale segue il trend delle partite precedenti con le biancorosse che mettono sul parquet del PalaCesenatico una prestazione maiuscola, disarmando punto a punto le ambizioni del Montespoli di Firenze.

Stessa vittoria con musica diversa per le ragazze allenate da Stefano Spina, in un match come al solito ricco di sorprese. Dopo aver dominato in modo disarmante il primo set, finito 25-10, le maremmane si concedono la loro proverbiale pausa concedendo il set alle avversarie., prima della prova di carattere con la vittoria del tie-break per 15 a 10. Grande soddisfazione dei due tecnici, considerando anche il livello molto qualitativo delle formazioni incontrate.

A guarnire il successo sono anche arrivati i premi come miglior giocatrice del torneo per Gaia Giovani per l’Under 13 e Martina Paoli per l’Under 16.