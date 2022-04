Scherzo di Pasqua sulla strada: ecco l’autovelox finto che inganna gli automobilisti

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 16 aprile 2022" su Spreaker.

PUNTONE - Un autovelox arancione con tanto di cartello stradale che indica la presenza di agenti di polizia. È spuntato stamattina al Puntone, nel comune di Scarlino, alle porte del paese, poco prima della rotatoria sulla strada che collega Bagno di Gavorrano alla costa.

In tanti già dalle prime ore di stamani hanno visto questo nuovo autovelox, che a prima vista sembra veramente uno di quegli apparecchi che misurano la velocità dei mezzi che transitano sulla strada.

Invece a guardarlo bene è soltanto una riproduzione, abbastanza fedele, di un velox, messa lì in quella posizione per indurre gli automobilisti a rallentare prima di entrare nel centro abitato.

Una trovata che certo è molto originale, ma non nuova per il Puntone. Anche in passato, sempre in quella zona, in diverse occasioni erano spuntati simpatici cartelli che invitavano gli automobilisti a rallentare.