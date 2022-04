Ascolta "CHICCHE DI MAREMMA - Puntata 10 - La storia dell'uovo di Pasqua" su Spreaker.



PUNTONE - Pulizia di Pasqua stamattina a Portiglioni e al Puntone dove in tanti si sono ritrovati a partecipare all'iniziativa patrocinata dal Comune di Scarlino e promossa dall’Associazione LAS Lavoro-Ambiente e Salute, cui hanno aderito varie associazioni locali di profilo ambientale, quali il Comitato per il No All’inceneritore di Scarlino, Cavallo Avventura, Scarlino Outdoor e gruppo Break the Distance.

A raccontare questa giornata particolare che ha visto protagonisti tanti volontari le foto di Giorgio Paggetti.