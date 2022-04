Morini: «Mi metto a disposizione dei cittadini per un secondo mandato. Al mio fianco Valeria Bruni»

MANCIANO – “Mi metto nuovamente a disposizione della mia comunità per continuare il percorso intrapreso in questi anni, per portare a termine ciò che è stato iniziato e per raccogliere tutto quello che è stato seminato in questi anni”. Le parole di Mirco Morini che annuncia la sua candidatura a sindaco per il secondo mandato 2022-2027 con la lista Manciano Idea Comune.

“Siamo stati una squadra forte, una squadra che ha centrato tutti gli obiettivi presenti nel programma elettorale, onorando gli impegni presi con gli elettori: dalla sanità alla protezione civile, dalle 88 opere pubbliche realizzate ai progetti sul sociale, dalla sostenibilità ambientale, al turismo, allo sport. Abbiamo lavorato incessantemente con le associazioni, con gruppi sportivi, con la cittadinanza in generale e con i più giovani. Per la prima volta nella storia abbiamo realizzato un’area di sosta temporanea a Saturnia e quindi dato il via alla variante urbanistica”.

“Abbiamo lavorato duramente, impegnandoci a cercare e poi trovare soluzioni per dare risposte celeri e certe ai nostri concittadini, in maniera trasparente e sempre alla luce del sole. Chi mi accompagnerà in questa seconda parte del viaggio sa che sarò dalla parte della gente e che in maniera equilibrata, se avrò la possibilità, porterò avanti gli obiettivi per rendere migliore questo territorio”.

“L’assessore Valeria Bruni sarà nuovamente il punto fermo della nuova squadra, sarà il faro che ci ha già illuminato in questo lungo percorso e sarà la presenza forte e costante come siamo stati abituati ad avere in questi anni – prosegue la nota -. Energia, passione, sacrificio, competenza: insieme alla nuova squadra realizzeremo nei prossimi anni altre cose importanti. Intanto, faccio i miei personali auguri alle famiglie per una serena Pasqua, quest’anno con meno paura per la pandemia che abbiamo iniziato a conoscere e a gestire ma sicuramente con qualche preoccupazione in più dal punto di vista economico. Sarà una Pasqua anche questa all’insegna della sobrietà, della pace e dell’accoglienza”.