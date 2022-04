Lo Sporting Hornets non fa sconti, sconfitta casalinga per l’Atlante Grosseto

GROSSETO – E’ una sconfitta per 3-1 la terza sfida stagionale dell’Atlante Grosseto contro la capolista Sporting Hornets, dopo il pareggio della gara di andata e il ko subito in Coppa Italia. Alla Bombonera i biancorossi sono partiti col piede giusto ma si sono trovati di fronte un quintetto accanito e poco disposto a lasciare punti per strada nonostante il buon vantaggio dalle inseguitrici.

Vantaggio dei locali firmato Morad, praticamente alla prima occasione. L’Hornets non demorde e attacca fino a pareggiare sugli sviluppi di una punizione con schema, con bolide all’incrocio di Bernal. Un paio di minuti e, dopo un paio di tiri parati da Joao, Cittadini gonfia la porta grossetana per l’1-2.

Ripresa più spezzata, con le due compagini volenterose e combattive. Deviata dal portiere capitolino una punizione di Morad. Un paio di interventi di peso di Joao, mentre al 10′ i laziali scheggiano la traversa. Nel finale espulso Nil: in inferiorità numerica i grossetani stringono i denti ma non riescono ad evitare, quasi allo scadere, il tiro dalla distanza dei romani, praticamente a porta vuota, per il definitivo 1-3.