Le NEWS da non perdere in Maremma di questa settimana – ASCOLTA (16 aprile)

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - Sabato 16 aprile 2022" su Spreaker.

GROSSETO -Sesta puntata del nuovo podcast de IlGiunco.net dedicato alle notizie: le news da non perdere della settimana in Maremma. Ecco l'edizione di sabato 16 aprile.

Senza dubbio il fatto della settimana riguarda la cronaca ed è l'assalto al Cavallino rampante di Marina di Grosseto. Il simbolo del 4° stormo dell'aeronautica e uno dei punti di riferimento del lungomare di Marina è stato abbattuto nella giornata di mercoledì. Un uomo di 31 anni di origine argentina, già conosciuto dalle forze dell'ordine, con un frullino ha prima segato una gamba e la coda del cavallino e poi l'ha abbattuto. Un gesto di protesta per vicende giudiziarie personali che ha sconvolto la comunità anche perché è stato fatto in pieno giorno con tante persone che hanno potuto assistere alla scena. L'autore del gesto è stato poi arrestato e rimesso in libertà.

Sentiamo il commento del sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Rave party stroncato sul nascere a Sasso d'Ombrone nel comune di Cinigiano. Doveva essere l'appuntamento per la Pasqua 2022 e invece grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine con Polizia e Carabinieri la festa non è neanche iniziata. In totale sono state controllate 380 persone che nella notte tra sabato e domenica scorsi erano arrivate nella zona di Poggi del Sasso, non lontano dal castello di Vicarello. Sul posto è entrato in azione anche l'elicottero dei Carabinieri. Secondo le stime della Questura erano attese circa tremila persone. Un uomo è stato arrestato per droga: con sé aveva anfetamine e hashish.

Ancora la cronaca. Trenta appartamenti sono stati confiscati e messi a disposizione di cento profughi provenienti dall'Ucraina. Le abitazioni, tutte di circa 35 metri quadrati tranne una di 100 metri quadrati, sono state confiscate dalla Sezione misura di prevenzione del Tribunale di Milano ad un imprenditore ritenuto «socialmente pericoloso» per «violazioni di natura fiscale» in serie e reati finanziari, tra il '95 e il 2013. Gli appartamenti sono stati assegnati alla Prefettura di Grosseto e come detto saranno utilizzati in questo momento per la gestione dell'emergenza legata alla guerra in Ucraina e all'arrivo nel nostro territorio di profughi. Gli appartamenti confiscati si trovano nel comune di Semproniano nella zona di Catabbio.

Stop all'inceneritore di Scarlino. Con l'archiviazione da parte della Regione Toscana delle richieste avanzate da Scarlino Energia, è stata messa la parola fine sull'impianto di incenerimento del Casone. Una stoira che si conclude dopo decenni di battaglie legali. Soddisfazione trasversale da parte di tutti gli schieramenti politici e una prospettiva di sviluppo per il futuro di quell'area industriale legata al distretto green e all'economia circolare.

Pasqua “salva pastori”: quattro grossetani su dieci mangeranno l’agnello durante le festività pasquali.

In Maremma ci sono 640 allevamenti che grazie a questa tradizione potranno contare su una boccata d'ossigeno dopo i rincari dei prezzi delle materie prime dovuti alla guerra in Ucraina e con tutte le difficoltà legate al problema degli attacchi dei predatori.

Secondo l'indagine condotta dalla Coldiretti nei giorni delle festività pasquali si acquista gran parte dei circa 1,5 chili di carne di agnello consumati a testa durante tutto l’anno.

E durante questa settimana si è celebrata anche la festa della Polizia di Stato che quest'anno ha festeggiato il 170esimo anniversario dalla sua fondazione. Sentiamo le parole del questore di Grosseto Antonio Mannoni.

Parliamo di spettacolo. Dopo le conferme di Elisa, Rkomi e Ghali, un altro "top player" della scena musicale italiana sarà tra i protagonisti di Follonica Summer Nights. Stiamo parlando di Tommaso Paradiso con una delle tappe del "Tommy summer tour". L'appuntamento al Parco Centrale è per giovedì 28 luglio. E così Follonica si conferma già da ora la regina dell'estate in Maremma con un cartellone già ricco di concerti.

Questo erano le news da non perdere di questa settimana. L'appuntamento è tra sette giorni. Buon weekend da IlGiunco.net