Il Bsc esulta a Bologna: primo successo in serie A per i biancorossi

GROSSETO – C’è chi lo definirebbe un successo di “corto muso”, c’è chi penserebbe cha a perderci sia stato lo spettacolo, ma per il Big Mat Bsc Grosseto questo 1 a 0 ha un unico significato: prima (storica) vittoria in Serie A. Nel diamante del Centro sportivo Pilastro di Bologna, i ragazzi del manager Stefano Cappuccini hanno prevalso in gara uno nella giornata di oggi, sabato 16 aprile. Il punto decisivo, quello che i nostri ragazzi hanno iniziato a preparare quando erano solo dei bambini che si approcciavano a questo sport nel parco di via Giotto – perché allora non avevano nemmeno un diamante di gioco e la Serie A era solo un sogno da vedere in televisione – è stato messo a segno da Filippo Piccini (grazie ad un doppio di Niccolò Cinelli). Un bellissimo successo, dunque, arrivato nel terzo inning e mantenuto con coraggio e abnegazione fino alla fine del match.

Big Mat Bsc Grosseto: Diaz 6 (0/5), Piccini 3 (0/4), Leonora 9 (0/4), Scull DH (0/4), Cinelli 7 (1/2), Cappuccini 8 (1/4), Milli 2 (1/3), Luciani 4 (2/4), Funzione 5 (1/4).

Athletics Bologna: Del Priore 4 (0/4), Monda Manuel 3 (1/3), Monda Mirco 8 (0/4), Gaiga 2 (0/4), Errico 5 (0/3), Vignali 9 (0/3), Casanova 7 (0/3), Corradin Dh (0/3), Accorsi 6 (1/3).

Successione punti

Big Mat Bsc Grosseto: 001 000 000

Athletics Bologna: 000 000 000

Lanciatori

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (6.0 rl, 2 v, 1 bb, 6 k), Artitzu (3.0 rl, 5 k)

Athletics Bologna: Giorgi (5.1 rl, 5 v, 3 bb, 1 k), Nepoti (3.2 rl, 1v, 2 k)