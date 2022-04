Dopo due anni è tornata la processione di Gesù morto

GROSSETO – Dopo due anni di stop, a causa della pandemia, questo venerdì santo Grosseto ha potuto rivivere la processione di Gesù morto, che quest’anno ha conosciuto un nuovo itinerario: dalla chiesa di San Francesco alla cattedrale.

Con tre soste: in piazza della Palma, nei pressi della chiesa della Misericordia, dove ad attendere il vescovo Giovanni Roncari c’erano don Vitaliy Perih e alcune donne ucraine greco-cattoliche che hanno cantato due preghiere; la seconda davanti alla casa circondariale di via Saffi; la terza in via dei Maniscalchi, nei pressi di Porta Vecchia.

Infine la cattedrale, dove il vescovo ha rivolto il suo augurio di Pasqua: “Se siamo qui – ha detto – possiamo dire con san Paolo: so di chi mi sono fidato!”

Tante le persone che hanno preso parte a questo gesto di pietà popolare.