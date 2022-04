Capalbio si prepara per diventare un “borgo in fiore”

GROSSETO -Sarà un’esplosione di colore, quella che a partire da maggio o inizio giugno, animerà il borgo di Capalbio. La giunta Chelini, infatti, ha avviato proprio in questi giorni l’installazione di una serie di piante di oleandro che, a tempo debito, fioriranno per rendere ancora più bella la piccola Atene.

“Abbiamo scelto una pianta che rimane fiorita, indicativamente da giugno a ottobre, perché vogliamo che i residenti e i visitatori che arrivano sul nostro territorio possano godere di questa esplosione di colore”, spiega il sindaco Gianfranco Chelini.

“Nello scoprire e nel vivere il nostro borgo, già così bello, le persone potranno provare un’emozione in più, data dai colori e dalla spettacolarità della natura. In questo modo vogliamo rendere Capalbio in linea con le migliori pratiche dei Borghi più belli d’Italia, titolo di cui si fregia”.

Gli oltre cinquanta vasi, quindi, sono distribuiti nelle vie all’interno della cinta muraria, in particolare in piazza della Chiesa: “Prendersi cura del territorio – aggiunge l’assessora all’Urbanistica Marzia Stefani – non significa solo fare interventi di manutenzione e ripristino, ma anche pensare a modi per valorizzarlo; e l’iniziativa che abbiamo avviato va certamente in questa direzione”.

L’intervento per la realizzazione di questa iniziativa anticipa una serie di lavori che avverranno il prossimo anno: “Abbiamo in programma di completare l’arredo del verde – conclude Stefani –, cambieremo tutto l’arredo urbano e faremo una nuova segnaletica verticale”.