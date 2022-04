Seconda di campionato contro il Nettuno per il Bbc Spirulina Becagli

GROSSETO – La seconda giornata del girone D di serie A propone uno scontro dal fascino particolare tra il Bbc Grosseto Spirulina Becagli e il Nettuno 1945. Le due formazioni, vittoriose nell’Opening Day, cercheranno di dimostrare agli sportivi che saranno presenti allo Jannella (playball alle 15,30 e alle 20,30) di avere le carte in regola per disputare un campionato da protagonisti.

Il manager Jairo Ramos Gizzi recupera i ricevitori Niccolò Biscontri e Nicolas Fancellu e affronterà la corazzata laziale, favorita per la vittoria del raggruppamento, con la migliore formazione possibile, con l’obiettivo di ottenere il miglior risultato possibile, per quanto di buono ha fatto vedere contro gli Athletics Bologna. I tecnici maremmani si affidano alla stessa rotazione di domenica scorsa, con Federico Cozzolino partente in gara1 e Luis Gonzalez in gara2. Pronti al rilievo Bulfone, Oberto, Hidalgo e Noguera. Il Nettuno si presenterà in campo inizialmente con i lanciatori Nicola Garbella e Lars Liguori.

Il Bbc Grosseto per festeggiare insieme ai tifosi l’inizio della nuova stagione ha preparato un ricco cerimoniale per la prima partita, quella delle 15,30: il primo lancio sarà effettuato dal vicesindaco e assessore allo sport Fabrizio Rossi, mentre l’inno nazionale sarà cantato da Ilaria Terrosi.

Il programma della 3a giornata nel girone D (sabato 16 aprile): OM Valpanaro Bologna-Big Mat Grosseto; Spirulina Becagli Grosseto-Nettuno; Academy Nettuno-Hotsand Macerata.

La classifica: Bbc Grosseto, Macerata e Nettuno 1.000 (2–0); Academy Nettuno, Athletics Bologna e Bsc Grosseto 0 (0-2).

Le altre partite della giornata di serie A. Gir. A: Senago-Campidonico Torino; Platform TMC Poviglio-Cagliari; Settimo- Ciemme Oltretorrente; Parmaclima-Ecotherm Brescia. Gir. B: Tecnovap Verona-Itas Mutua Rovigo; New Black Panthers Ronchi dei Legionari-Padova; UnipolSai Bologna-Metalco Castellana; Camec Collecchio-Sultan Cervignano

Gir. C: Fontana Ermes Sala Baganza-San Marino; Mediolanum New Rimini-Longbridge; Comcor Modena-Farma Crocetta; Hort@ Godo-CSA Torre Pedrera.