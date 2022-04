Ritorno in campo per l’Atlante contro la leader Sporting Hornets: in palio i playoff

GROSSETO – Dopo un mese circa di stop dei campionati, ritorno all’agonismo per l’Atlante Grosseto alla Bombonera, con il duello contro la capolista Sporting Hornets di Roma, valido come posticipo dell’ottava gara di ritorno. In piena lotta play-off i grossetani, ai quali un eventuale successo permettere una chiara ipoteca su uno dei quattro posti disponibili, anche se mancano tre gare al termine, mentre alla formazione capitolina una vittoria in Maremma potrebbe dire la certezza vittoria del campionato e la promozione in A2. Le due squadre in questa stagione si sono già incontrate due volte, ed entrambe a Roma, la prima in campionato con un esaltante 4-4, la seconda in occasione della finale di girone di Coppa Italia dove hanno avuto la meglio i romani.

“Non sarà facile tornare a giocare – ha commentato il tecnico biancorosso Alessandro Izzo – una partita così bella ed importante come la finale di coppa dopo quasi un mese di stop. Questa gara mister è cruciale per entrambe le formazioni e dopo una sosta così lunga chi starà meglio? Il responso lo darà il campo, ma credo che sia più importante per noi dato che una eventuale nostra vittoria avremo messo un piede nei play-off, mentre loro in caso di sconfitta resterebbero sempre primi. Ora stiamo preparando una gara diversa, la squadra in coppa non mi è piaciuta, mi aspettavo un approccio diverso. Dovremo fare il più possibile la partita e saper soffrire tutti insieme quando la capolista avrà il pallino del gioco. Nessuno fino ad oggi ha idea di quanto l’Atlante stia facendo bene nonostante le mille difficoltà, lo dico oggi per i miei giocatori che meritano il massimo degli elogi. Siamo salvi a quattro giornate dal termine con una rosa molto ridotta; quando ci hanno inserito nel girone laziale tutti ci davano per spacciati, invece abbiamo sfiorato le Final-Eight di Policoro e per coronare questa stagione servirebbe il raggiungimento dei play-off. Mancano quattro partite e non dobbiamo pensare a chi affrontiamo, ma ad essere padroni del nostro destino”.

Questi i convocati: Joao, Tamberi, Baluardi, Gianneschi, Cipollini, Lessi, Agnelli, Mateo, Nil, Falaschi, Morad.

Queste le designazioni arbitrali: Adriani di Viterbo e D’Ignazio di Avezzano, cronometrista Muto di Grosseto. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15 alla Bombonera.