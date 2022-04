Interventi sulla rete idrica in tre Comuni: possibili interruzioni d’acqua. Ecco dove e quando

GROSSETO – Tre interventi di Adf in provincia di Grosseto nella giornata di giovedì 21 aprile. Di seguito i dettagli.

Grosseto. Prosegue l’impegno di AdF per il miglioramento delle infrastrutture idriche del territorio servito, con un intervento di distrettualizzazione della rete idrica che interesserà via Grossetana a Grosseto. I lavori sono in programma giovedì 21 aprile e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione idrica dalle 8 alle 17 alle utenze situate in via Capanne, via Grossetana, via Poggio Ciafarello, strada vicinale La Valle, strada Ciafarello e alla scuola ubicata in via del Convento Santa Croce 8, mentre dalle 13 alle 17 saranno interessate da possibili mancanze di acqua le utenze delle località Nomadelfia e Colombaio, strada dei Ruderi, via Batignano Salica e Podere Belvedere. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.

Orbetello, manutenzione in località Randaccio. I lavori di AdF sono in programma giovedì 21 aprile dalle 8.30 alle 14 e potrebbero determinare la temporanea sospensione dell’erogazione idrica nelle località Randaccio e Delfini. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 14 del giorno stesso.

Scarlino, investimento di 570mila euro per il miglioramento delle infrastrutture idriche. AdF continua così a portare avanti il proprio piano di investimenti per il miglioramento infrastrutturale di reti e impianti, in linea con gli obiettivi n.6 e 12 dell’Agenda ONU 2030 e con la propria mission di lavorare per il benessere della comunità e del territorio. L’importante intervento, finalizzato alla bonifica e al potenziamento della condotta di adduzione che collega il campo pozzi di Carpiano al serbatoio di Vedetta, si è da poco concluso e giovedì 21 aprile l’opera sarà messa in esercizio.

I lavori, che hanno impegnato tre squadre per circa tre mesi e mezzo, hanno visto la realizzazione di una nuova tubazione in pead di diametro maggiore, in sostituzione di quella esistente, per portare la risorsa idrica emunta dal campo pozzi di Carpiano fino al serbatoio d’accumulo situato in località Vedetta, dove viene miscelata con quella delle sorgenti Fiora e Viviano, eliminando così l’attuale punto d’immissione nella dorsale che collega i serbatoi di Vedetta e del Puntone. Durante l’intervento sono stati realizzati anche i pozzetti di ispezione per l’installazione degli organi di manovra, sfiato e scarico e l’attraversamento della S.P. del Puntone n. 60 mediante una tecnologia avanzata denominata “pressotrivella orizzontale”. Il sistema di adduzione da Carpiano a Vedetta sarà gestito mediante telecontrollo; inoltre, si è deciso di non dismettere la condotta precedentemente esistente, così da poterla utilizzare in situazioni di necessità.

L’importante investimento effettuato da AdF permetterà di aumentare il quantitativo di acqua destinato al centro abitato del Puntone mediante il maggior sfruttamento della risorsa idrica proveniente da Carpiano, semplificare il controllo e la gestione delle risorse idriche, eliminare le perdite che erano presenti nella precedente tubazione e ottimizzare i consumi elettrici necessari a sollevare la risorsa idrica grazie al maggior diametro della nuova condotta.

Per consentire la messa in esercizio dell’opera, sarà necessario chiudere il flusso idrico: pertanto nella giornata di giovedì 21 aprile, dalle 8.30 alle 17, potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione idrica nelle località Vedetta, Meleta, Puntone, Portiglioni e Pian d’Alma. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno stesso.