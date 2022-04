Incendio in un appartamento. Tre persone intossicate. Le fiamme partono dalla lavatrice

GROSSETO – Aggiornamento ore 18.08: Ci sono tre persone intossicate nell’incendio sviluppatosi in un appartamento in via Tripoli. Si tratta di due adulti e un minore trasferiti in ospedale.

News ore 17.44: Incendio in un appartamento a Grosseto. Le fiamme sarebbero partite da un elettrodomestico, forse una lavatrice.

Ci sarebbero alcune persone intossicate dal fumo, tra cui alcuni minori. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e la Misericordia di Grosseto che ha prestato i primi soccorsi alle persone intossicate.