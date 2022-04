Il podcast del 15 aprile – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 15 aprile 2022" su Spreaker.

Il racconto della giornata: venerdì 15 aprile 2022

La cronaca. È tornato in libertà dopo la convalida dell'arresto, l'uomo che due giorni fa aveva abbattuto il cavallino rampante sul lungomare di Marina di Grosseto. L'uomo con un frullino aveva segato una gamba e la coda del cavallino e dopo lo aveva fatto cadere a terra. Dopo aver abbattuto il cavallino l'uomo, di origine argentina, si era messo a sedere in attesa dei carabinieri che successivamente l'hanno arrestato.

Il cavallino era stato poi rimesso nella sua posizione originale il giorno seguente dopo l'intervento voluto dal comune di Grosseto.

Pasqua “salva pastori”: quattro grossetani su dieci mangeranno l’agnello durante le festività pasquali.

In Maremma ci sono 640 allevamenti che grazie a questa tradizione potranno contare su una boccata d'ossigeno dopo i rincari dei prezzi delle materie prime dovuti alla guerra in Ucraina e con tutte le difficoltà legate al problema degli attacchi dei predatori.

Secondo l'indagine condotta dalla Coldiretti nei giorni delle festività pasquali si acquista gran parte dei circa 1,5 chili di carne di agnello consumati a testa durante tutto l’anno .

Adesso gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus. I nuovi casi positivi in Toscana sono 4mila su 24mila. Il tasso dei nuovi positivi è in crescita e superiore al 16%. Secondo i dati della Regione oggi in provincia di Grosseto i nuovi casi sono 252.