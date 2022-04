Dopo l’inceneritore: la Cgil “approva” il progetto di economia circolare

SCARLINO – «La Filctem di Grosseto – dichiara il segretario Fabrizio Dazzi – ritiene importante impegnarsi per realizzare gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, aumentando la quota delle energie rinnovabili e ottimizzando il mix di fonti energetiche anche attraverso riutilizzo e produzione di energia dai rifiuti (waste to energy).

Il tema della sicurezza energetica, reso ancora più evidente dal drammatico conflitto in Ucraina provocato dalla Russia (primo fornitore energetico del nostro paese), infatti, richiede un impegno serio rispetto alla differenziazione delle fonti energetiche, a partire dalla valorizzazione delle rinnovabili già presenti sul nostro territorio, come geotermia, idroelettrico, fotovoltaico, eolico e biomasse. Così come è importante puntare sulla programmazione impiantistica basata sulle sinergie fra territori e sulla produzione di combustibili non fossili come biometano, biogas, bio-gnl, idrogeno e metanolo.

In questo quadro di riferimento, come Filctem guardiamo con attenzione a ogni progetto che si ponga l’obiettivo di rafforzare i modelli di economia circolare. Ritenendo prioritari gli obiettivi della sicurezza delle lavorazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro, alla qualità dell’occupazione e il radicamento territoriale delle attività. La proposta avanzata da Iren Ambiente Spa di realizzare quattro impianti per il recupero di materia e il trattamento di acque industriali, sotto questo profilo, va presa in seria considerazione. Naturalmente entrando nel merito delle singole proposte ed essendo rigorosi sulle garanzie ambientali, ma valutandolo con attenzione e interesse per le prospettive di sviluppo che può garantire in termini manifatturieri».