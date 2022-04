Dai New York Yankees allo Scarpelli, Leonora nuovo giocatore del Bsc Grosseto

GROSSETO – Una firma di altissimo profilo per il Bsc Grosseto 1952. Ericson Leonora, nato a Punto Fijo in Venezuela, ha vestito per sette anni la maglia degli New York Yankees, per poi passare tra le fila dei Tigres de Aragua, dei Leones del Caracas e degli Aguilas del Zulia.

“Penso che sia molto importante – commenta Stefano Cappuccini, manager del Bsc Grosseto – avere qualche innesto di esperienza in una squadra così giovane. Sono convinto che Leonora sarà un ottimo mix di talento e professionalità, capace di incentivare la crescita dei compagni meno esperti”. Recentemente l’esterno classe 1992 ha giocato per la Fortitudo baseball Bologna, saggiando così la complessità della Serie A italiana.