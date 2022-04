Coronavirus: in Toscana 4mila nuovi casi. Tutti i dati, comune per comune, in Maremma

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 15 aprile 2022" su Spreaker.

GROSSETO - I nuovi casi positivi sono 4.083 su 24.964 test di cui 4.917 tamponi molecolari e 20.047 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,36%.

Ad anticipare i dati di oggi, come ogni giorno, è il presidente della Regione Eugenio Giani. Per quanto riguarda la campagna vaccinale in Toscana sono state somministrate 8.856.395 dosi.

Secondo i dati della Regione oggi in provincia di Grosseto i nuovi casi registrati sono 252. Questi invece i dati, comune per comune, in ordine di incidenza del virus sulla popolazione: Seggiano 3, Santa Fiora 6, Castell'Azzara 3, Pitigliano 7, Roccastrada 14, Monterotondo Marittimo 2, Isola del Giglio 2, Magliano in Toscana 5 Castel del piano 7, Arcidosso 6, Scansano 6, Manciano 10, Massa Marittima 11, Grosseto 106, Roccalbegna 1, Castiglione della Pescaia 7, Gavorrano 8, Follonia 19, Campagnatico 2, Monte Argentario 8, Sorano 2, Orbetello 8, Scarlino 2, Capalbio 2.