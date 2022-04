Al via il primo Premio letterario Mario Innocenti: come partecipare, anche con le foto

GROSSETO – Al via la Prima edizione del Premio letterario Mario Innocenti, promosso da Innocenti Editore. Possono partecipare opere mai pubblicate né in versione cartacea né digitale che rientrano nelle seguenti sezioni: caccia, racconti presenti e passati nel territorio della Maremma, storie e racconti illustrati o a fumetti sulla Maremma.

Il Premio nasce con un duplice intento: ricordare l’editore Mario Innocenti e promuovere l’interesse verso la cultura e la letteratura. Con l’occasione è stato istituito anche un concorso fotografico dal tema “Momenti di Maremma” per valorizzare e omaggiare il nostro territorio con scatti inediti che ne colgano tutte le sfumature. Ne seguirà una mostra fotografica o un libro che raccoglierà gli scatti menzionati e premiati.

Il termine ultimo per l’invio delle opere è previsto per il prossimo 31 gennaio 2023. La Cerimonia di Premiazione si svolgerà presumibilmente nel mese di aprile 2023 nell’occasione della Fiera del Madonnino – Braccagni (Gr).

Struttura e modalità del Concorso letterario

Il concorso è articolato in tre sezioni:

• Racconti presenti e passati nel territorio della Maremma.

• Racconti sulla caccia.

• Storie e racconti illustrati o a fumetti sulla Maremma passata, presente e futura, riservato ai ragazzi fino a 21 anni.

La selezione delle opere verrà effettuata tramite giurie costituite da esponenti del mondo culturale maremmano e non solo, che utilizzeranno criteri di valutazione condivisi, sotto la guida della Presidente di giuria Elena Innocenti. La giuria sarà composta da: Aldo Giorgio Salvatori, Giacomo Cretti, Emilio Petricci (per la sezione caccia); Tamara Gigli Sanesi, Paolo Pisani, Gilia Pandolfi, Renata Caprini Ginesi, Rossano Marzocchi (per la sezione racconti); Roberto Aureli, Margherita Arrighi, Paolo Pisani, Stefano Innocenti (per la sezione racconti illustrati).

I premi saranno in denaro per il primo, secondo e terzo classificato di ogni sezione.

Per partecipare è necessario inviare gli elaborati (max 3 ad autore) esclusivamente per via telematica, unitamente alla scheda di iscrizione (da scaricare dal sito e compilare) e alla certificazione (scansione in formato pdf della ricevuta) del pagamento della quota di partecipazione entro e non oltre il 31 gennaio 2023 all’indirizzo email iscrizioni@premiomarioinnocenti.it.

I partecipanti (autori) possono concorrere a una o più sezioni del Premio, senza limiti. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il sito e il bando. La quota di partecipazione per tutti i partecipanti, è di € 25,00 – Euro venticinque/00 (ogni partecipazione richiede una quota separata).

Struttura e modalità del Concorso fotografico “Momenti di Maremma”

L’obiettivo è quello di valorizzare e omaggiare il nostro territorio con scatti inediti che ne colgano tutte le sfumature. Il concorso in questione è aperto a tutti i fotografi maggiorenni, professionisti e non. Ogni partecipante può inviare un massimo di 3 fotografie in digitale, sono accettate fotografie scattate negli ultimi 10 anni. Sono ammesse sia immagini scansionate scattate su pellicola (negativa o diapositiva), sia realizzate direttamente con apparecchi digitali. Le fotografie non devono essere state premiate in altri concorsi e devono essere inedite.

I premi saranno in denaro per il primo, secondo e terzo classificato.

La giuria si riserva inoltre di scegliere, oltre ai primi tre premi, scatti meritevoli che andranno a comporre la mostra

fotografica o il libro fotografico creato per l’evento. La partecipazione ha un costo di € 12.00 – Euro dodici/00.

Per il concorso fotografico la giuria sarà composta da: Andrea Burzi, Giovanni Rossetti e Valerio Radi.

Per ulteriori informazioni Segreteria organizzativa

info@premiomarioinnocenti.it – Tel. 0564.416937 – www.premiomarioinnocenti.it