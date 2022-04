Viabilità, Consiglio comunale aperto: sarà presente il presidente della Provincia

SCARLINO – Giovedì 21 aprile alle ore 17.30 è in programma il Consiglio comunale aperto sulle strade provinciali che insistono nel territorio scarlinese.

Alla seduta saranno presenti il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola, e il consigliere provinciale con delega ai Lavori pubblici, Strade e Trasporti, Andrea Benini.

La riunione è aperta: ciò significa che i cittadini avranno la possibilità di intervenire durante il dibattito, per porre domande o esprimere opinioni sull’argomento trattato.

«Invitiamo gli scarlinesi – dichiara il sindaco Francesca Travison – a prendere parte al Consiglio comunale: il presidente Limatola e il consigliere Benini saranno a disposizione per rispondere alle loro domande. Come abbiamo spesso sottolineato, molte strade che insistono sul nostro territorio sono di competenza provinciale: si tratta di collegamenti importanti, penso a via delle Collacchie, alla strada provinciale che attraversa Scalo o che dal Puntone arriva fino all’ingresso per il centro urbano capoluogo. Molto spesso arrivano ai nostri uffici segnalazioni su criticità che riguardano appunto queste strade: si tratta non solo di problemi ai manti stradali ma anche e soprattutto di sicurezza. Proprio per questo abbiamo convocato il Consiglio comunale aperto, per parlare di un piano strategico che coinvolga sia la Provincia che il Comune. Ringraziamo i vertici provinciali per aver accolto il nostro invito».

