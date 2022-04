Rinnovata la convenzione con Live Ticket, ecco come avere i biglietti per Bbc Grosseto-Nettuno

GROSSETO – Il Bbc Grosseto Spirulina Becagli ha rinnovato la convenzione con Live Ticket per la gestione della biglietteria per la stagione di serie A baseball 2022. I biglietti per la gara di sabato allo stadio Roberto Jannella tra i grossetani di Jairo Ramos Gizzi e il Nettuno 1945 (playball alle 15,30 e alle 20,30) potranno dunque essere acquistati in prevendita su www.liveticket.it al prezzo di 5,50 euro (0,50 per il diritto di prevendita).

I botteghini dello stadio di via della Repubblica saranno aperti un’ora prima della partita (alle 14,30 e alle 19,30). I biglietti costeranno 5 euro. Agli sportivi verrà richiesto il green pass base e l’uso della mascherina all’interno dell’impianto.