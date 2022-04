“Pulizie di Pasqua”: sabato appuntamento speciale per raccogliere rifiuti

PUNTONE – Una giornata ecologica patrocinata dal Comune di Scarlino e promossa dall’ Associazione LAS Lavoro-Ambiente e Salute, cui hanno aderito varie associazioni locali di profilo ambientale, quali il Comitato per il No All’inc. di Scarlino, Cavallo Avventura, Scarlino Outdoor e gruppo Break the Distance, si terrà sabato 16 aprile a Portiglioni (foto di repertorio).

L’intento delle associazioni e del Comune di Scarlino è non solo integrare e sostenere il lavoro già svolto dagli addetti delle Bandite di Scarlino, raccogliendo i rifiuti abbandonati anche in luoghi difficilmente raggiungibili, ma sensibilizzare i cittadini, gli operatori turistici ed i visitatori stessi verso la cura del territorio e creare un’occasione di incontro e socialità sul comune terreno della sensibilità ecologica .

Il programma ambizioso è raccogliere i rifiuti abbandonati nel territorio compreso fra Cala Felice e Cala Martina, lungo la costa ma, grazie ai cavalieri di Cavallo Avventura, anche lungo i sentieri nel bosco che corrono alle loro spalle.

In vista della giornata ecologica i volontari delle associazioni promotrici hanno effettuato varie perlustrazioni nel territorio al fine di individuare i siti maggiormente bisognosi di intervento su cui convogliare le squadre organizzate per settori.

Il ritrovo è fissato alle ore 9,30 presso il parco giochi di Portiglioni, accanto al Tasso Scatenato, dove saranno organizzati i gruppi, consegnati i sacchi ed i guanti offerti dal Comune di Scarlino, ed assegnati i siti d’intervento.

A fine attività, alle 12,30 circa, sempre presso il parco giochi, un rinfresco di ringraziamento offerto da Cavallo Avventura attenderà tutti i volontari.