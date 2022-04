Anziano si allontana dal Pronto soccorso, Breggia: «Scelta volontaria, ha rifiutato le cure»

GROSSETO – «Il paziente, perfettamente capace di intendere e di volere, ha espresso più volte il proprio esplicito diniego alle terapie proposte che peraltro non erano state ritenute urgenti dallo specialista di riferimento. Per questo motivo ha manifestato fermamente la volontà di tornare al proprio domicilio e, in attesa dell’ambulanza, si è volontariamente allontanato dal Pronto soccorso». Così il direttore del Pronto soccorso, Mauro Breggia, precisa quanto accaduto ieri sera quando «un anziano si sarebbe allontanato in stato confusionale dal Pronto soccorso di Grosseto».

«A quel punto i sanitari hanno provveduto tempestivamente ad avvisare i familiari, i carabinieri e il 118. L’uomo è stato rintracciato e ricondotto in Pronto soccorso ma ha rifiutato nuovamente di rientrare nella struttura e ha preteso di essere riportato a casa» conclude il medico.