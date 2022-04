Nuovo corso per educatore cinofilo CSEN, oltre 200 ore di lezione alla Scuola Cinotecnica di Grosseto

GROSSETO – Un’importante opportunità formativa dal 7 giugno a Grosseto. Tornano i corsi della Scuola Cinotecnica Italiana per diventare educatore cinofilo. Grazie alla collaborazione tra la suddetta scuola e il comitato Csen di Grosseto, sarà possibile ottenere il titolo di educatore cinofilo riconosciuto dal Coni. L’educatore cinofilo è quella figura in grado di impostare la formazione di base del cane; è preposto alla preparazione dei futuri proprietari, indirizzandoli nella scelta del cane più adatto; e si occupa dell’equilibrio adattivo e proattivo del cane nel suo ambiente vitale.

Dopo aver ottenuto la qualifica di educatore cinofilo sarà possibile accedere a percorsi di specializzazione. Le materie trattate saranno: cinofilia ufficiale, storia ed evoluzione del cane, fisiologia, psicologia e teorie dell’apprendimento, etologia, zooantropologia, cinognostica, aspetti veterinari, educazione cinofila.

Il corso per la parte teorica sarà svolto online due giorni a settimana dal 7 giugno, mentre la pratica si terrà presso il centro cinofilo della Scuola Cinotecnica Italiana di Grosseto nell’area sud dell’ippodromo del Casalone, in località Fosso Martello (sulla strada Aurelia Antica). Gli istruttori del corso sarannodi livello internazionale, per le iscrizioni sarà possibile farle entro 31 maggio 2022. E’ possibile ottenere tutte le informazioni richiedendo il deplian del corso tramite whatsapp al numero 3468015084. Direttore del corso sarà Alessio Pernazza.