L’Anpi Grosseto elegge il nuovo presidente: è Romeo Carusi

GROSSETO – Il Comitato direttivo della sezione Anpi Palazzoli di Grosseto, dopo l’assemblea degli iscritti del 2 aprile scorso che ha approvato all’unanimità la linea politica e il piano di lavoro della sezione, ha eletto Romeo Carusi quale nuovo presidente delle sezione. Carusi è stato eletto con voto unanime e succede a Beppe Corlito che ha diretto la sezione per oltre dieci anni ed al quale vanno i ringraziamenti di tutto il Comitato.

«Il nuovo Comitato direttivo è composto da 14 membri, sette compagne e sette compagni con un esatto equilibro di genere nella sua composizione. Al nuovo presidente spetta l’onere e l’onore di dirigere la sezione in un difficile momento che vede l’Anpi sotto attacco per la posizione assunta con Cgil e Arci sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia».

Il Comitato direttivo della sezione, nel confermare quanto emerso dal recente congresso nazionale dell’Anpi e che quindi «la pace non si prepara con le armi, esprime grande preoccupazione per l’intenzione di Finlandia e Svezia, paesi sinora neutrali, di voler aderire alla Nato con la conseguente estensione ad est di quest’ultima. Il rischio di un allargamento del conflitto si avvicina pericolosamente e con esso il rischio della terza guerra mondiale, sottovalutato con troppa disinvoltura dai governanti di molti paesi. Nel frattempo aumentano a dismisura le vittime civili della guerra e milioni di profughi stanno lasciando l’Ucraina martoriata dalla guerra, mentre ristagnano le necessarie trattative diplomatiche per assicurare il cessate il fuoco e porre le basi per una pace durevole».

Il Comitato esprime la propria solidarietà «al presidente nazionale Gianfranco Pagliarulo sottoposto ai continui attacchi, anche personali, dopo la posizione assunta sull’invasione dell’Ucraina».