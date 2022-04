La Lucchese passa a Grosseto: il Grifone scivola in serie D

GROSSETO – Stavolta è finita davvero. Il Grifone fallisce anche l’ennesima, e ultima, possibilità di rimanere in serie C. Allo Zecchini la Lucchese s’impone dopo appena un quarto d’ora, con il gol di Belloni prima e di Minala poi, su rigore. Un uno due tremendo, che manda al tappeto le ambizioni di salvezza dei biancorossi e spedisce la società unionista nell’inferno della serie D con una giornata d’anticipo.

Foto di Paolo Orlando

Ancora 343 per il Grifone, che a inizio gara si affida a Siniega, Ciolli e Gorelli davanti a Barosi, con Cretella in mediana e la coppia Piccoli e Bruzzo come mezze ali. Raimo sull’esterno destro e Mauceri sull’esterno sinistro, mentre in attacco partono ancora una volta Nocciolini e Capanni. Dopo un inizio con polemiche e quasi rissa sfiorata all’entrata in campo, la Lucchese passa in vantaggio dopo 6’ con Belloni sugli sviluppi di una punizione. Al 16’ va anche peggio, perché l’arbitro ravvisa un fallo di mano di Piccoli e concede un rigore alla Lucchese: dal dischetto va Minala e fa 2-0. Il primo tiro del Grosseto arriva al 25’, su rovesciata di Nocciolini dal limite, con la palla che si alza troppo e finisce sul fondo. Nel giro di tre minuti Nocciolini conclude due volte verso la porta avversaria, ma Cucchietti si salva.

guarda tutte le foto 24



Grosseto-Lucchese, la retrocessione

A inizio ripresa fuori Piccoli e Mauceri per Saporiti e Semeraro. Al 10’ la prima vera azione del Grosseto con Raimo che parte in contropiede e cambia fascia per Semeraro che mette dentro un buon pallone per Capanni, ma Cucchietti lo anticipa e blocca. Alla mezz’ora Nocciolini accorcia, su corner, ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Il Grosseto ci prova, senza troppe idee, e al fischio finale scatta la contestazione dei tifosi.

Grosseto-Lucchese 0-2

GROSSETO: Barosi, Siniega (33’ Arras), Ciolli, Gorelli, Raimo (38’ st Scaffidi), Cretella, Piccoli (1’ st Saporiti), Bruzzo (21’ st Artioli), Mauceri (1’ Semeraro), Nocciolini, Capanni. A disposizione: Di Bonito, Fallani, Marigosu, Moscati, Salvi, Boccardi, Rabiu. All. Maurizi.

LUCCHESE: Cucchietti, Bachini, Nannini, Picchi (19’ st Tumbarello), Semprini (30’ st Babbi), Bellich, Collodel, Nanni (37’ st Frigerio), Corsinelli, Belloni (19’ st Baldan), Minala. A disposizione: Coletta, Gibilterra, Quirini, D’Ancona, Ubaldi, Zanchetta, Ruggiero, Brandi. All. Pagliuca.

ARBITRO: Marco Monaldi di Macerata (Luca Testi di Livorno, Massimo Salvalaglio di Legnano)

RETI: 6’ Belloni, 17’ rig. Minala.

Note: spettatori totali 1.542. Espulso al 36’ st Tumbarello per doppia ammonizione. Recupero 2’ pt, 5’ st.