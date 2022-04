La giunta Chelini consegna le uova di Pasqua ai bambini

CAPALBIO – Con la Pasqua ormai alle porte la giunta Chelini ha voluto distribuire ai bambini e agli studenti del territorio le uova pasquali, donate dall’associazione Adesso per Capalbio.

“Abbiamo proseguito – commenta la giunta – la tradizione della consegna delle uova a tutti i nostri bambini, dall’asilo nido di Capalbio Scalo, passando per la scuola dell’infanzia di Borgo Carige, per le scuole elementari di Scalo e Capalbio e per le medie”.

Un’idea nata due anni fa, quando in pieno lockdown il sindaco Settimio Bianciardi si fece carico della consegna e portata avanti proprio in memoria dell’ex primo cittadino. Quest’anno, inoltre, la giunta ha consegnato le uova pasquali anche ai tre bambini ucraini che sono fuggiti, insieme alle loro madri, dalla guerra e che hanno trovato accoglienza in una struttura ricettiva del territorio capalbiese.

Un evento, dunque, che regala molta allegria ai giovanissimi studenti del territorio e che rafforza il senso di comunità: “Vogliamo ringraziare – prosegue la giunta Chelini – il gruppo Adesso per Capalbio per la sua generosità, la dirigente scolastica Pinuccia Selis e tutte le insegnanti che ci hanno accolto nelle scuole. Ovviamente rivolgiamo a tutti i nostri cittadini i migliori auguri di buona Pasqua”.