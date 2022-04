Il tribunale confisca 30 appartamenti: ospiteranno i profughi ucraini

Ascolta "Impronte Digitali - Speciale Ucraina" su Spreaker.

GROSSETO - Trenta appartamenti sono stati confiscati ad un imprenditore ritenuto pericoloso e messi a disposizione di cento profughi provenienti dall'Ucraina.

Le abitazioni, tutte di circa 35 metri quadrati tranne una di circa 10 metri quadrati, sono state confiscate dalla Sezione misura di prevenzione del Tribunale di Milano ad un imprenditore ritenuto «socialmente

pericoloso» per «violazioni di natura fiscale» in serie e reati finanziari, tra il '95 e il 2013.

Gli appartamenti sono stati assegnati alla Prefettura di Grosseto e come detto saranno utilizzati in questo momento per la gestione dell'emergenza legata alla guerra in Ucraina e all'arrivo nel nostro territorio di profughi.

Gli appartamenti confiscati si trovano nel comune di Semproniano nella zona di Catabbio.