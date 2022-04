Follonica Gavorrano con le armi spuntate, sconfitta esterna contro lo Scandicci

BAGNO DI GAVORRANO – Sconfitta esterna per il Follonica Gavorrano, che esce dallo stadio Turri di Scandicci battuto 2-0. Il primo brivido è per Ombra già al 1′: dopo una serie di batti e ribatti, ne esce fuori un tiro rasoterra di Jukic che viene deviato e si spegne fuori di un soffio, con la palla che termina la sua corsa in calcio d’angolo.

La prima conclusione per gli ospiti arriva all’11’: Liurni serve Grifoni, che tenta un tiro dalla distanza che si spegne alto sopra la traversa. Al 17′ altra occasione per i biancorossoblù, oggi in maglia nera: bel cross di Grifoni per la testa di Fontana, ma la sua girata si spegne a lato.

Scandicci costretto al primo cambio al 32′ a causa dell’infortunio di Tacconi, con Burato che ne prende il posto.

Al 45′ calcio d’angolo per i piedi di Lo Sicco, che mette dentro una bella palla per Liurni, parata.

Ripresa subito vivace, con i locali in vantaggio alla prima chance: al 9′ niente da fare per Ombra sul tiro di Jukic.

Subito la reazione di Barlettani, che un minuto più tardi tenta la conclusione verso la porta difesa da Timperanza, che blocca.

Mister Bonura prova così a scuotere i suoi con un doppio cambio al quarto d’ora della ripresa, inserendo Sylla e Tiganj al posto di Mugelli e Fontana. Col baricentro più alzato, maremmani alla ricerca del gol del pareggio e pericolosi ancora al 28′ con Origlio, che tira fuori dopo aver ricevuto palla da Liurni.

Per il forcing finale in campo anche Giustarini al posto proprio di Origlio. Nonostante l’offensiva dei biancorossoblù a trovare il gol del raddoppio è lo Scandicci: Imbrenda batte Ombra al 41′, per il 2-0.

Al 90′ Lo Sicco può usufruire di un calcio piazzato da posizione interessante: calcia diretto verso la porta, ma la sua conclusione termina fuori.

SCANDICCI: Timperanza, Ficini, Gianneschi, Sinisgallo, Santeramo, Edu (29′ st Corsi), Kernezo (42′ st Frascadore), Tacconi (32′ Burato), Jukic (27′ st Imbrenda), Palermo (16′ st Marini), Magonara. A disposizione: Bruni, Gianassi, Mariani, Pierangioli. All. Rigucci.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Bruni, Coccia (41′ st Fremura), Dierna, Grifoni, Origlio (33′ st Giustarini), Liurni, Mugelli (14′ st Sylla), Barlettani (30′ st Iacullo), Lo Sicco, Fontana (14′ st Tiganj). A disposizione: Vivoli, Del Rosso, Berardi, Ampollini. All. Bonura.

ARBITRO: Silvestri di Roma; assistenti Cocomero e Di Meo di Nichelino.

RETI: 9′ st Jukic, 41′ st Imbrenda.

NOTE: ammoniti Kernezo, Burato, Coccia, Corsi; recuperi 3+5.