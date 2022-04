Cambio in Consiglio comunale: Luca Vitale entra al posto di Lucia Grechi

GROSSETO – Il Consiglio Comunale di Grosseto, in ottemperanza della sentenza del Tar Toscana n. 444/2022, ha approvato oggi l’ingresso di Luca Vitale in qualità di consigliere comunale, in sostituzione di Lucia Grechi.

Nei mesi precedenti era stato presentato un ricorso al Tar che ha permesso di riconteggiare i voti ottenuti durante le scorse elezioni amministrative e accertare che tra i candidati della lista di Fratelli d’Italia Vitale aveva preso più preferenze di Grechi.