Studente maremmano alle finali nazionali dei giochi matematici

GROSSETO – Intuito, fantasia, ma soprattutto capacità logiche di ragionamento. Sono le caratteristiche principali necessarie per affrontare i campionati internazionali dei Giochi matematici della Bocconi. Anche il Liceo scientifico delle scienze applicate del Fossombroni, ha preso parte alla ventinovesima edizione del celebre campionato che si svolge in più fasi. La competizione matematica che consiste nella risoluzione di un dato numero di problemi, che variano in base alla categoria, ha visto la partecipazione iniziale di 40 studenti del Fossombroni.

Nella prima fase, che si è svolta il 5 marzo, hanno superato il turno in 19, garantendosi l’accesso alle semifinali. Nella seconda fase, gli studenti del Fossombroni sono stati accompagnati, presso l’istituto Curtatone e Montanara di Pontedera, dalle docenti di matematica Maria Tribunella e Valentina Guidotti. A staccare il pass per la finale nazionale, nella categoria C2, è stato Giulio Bonini, studente della classe 1^AL del liceo a indirizzo Stem (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Giulio Bonini si confronterà con i migliori studenti provenienti da tutta Italia nell’appuntamento in programma il 14 maggio presso la Bocconi di Milano. Un’esperienza di altissimo livello che in caso di esito positivo potrebbe aprire le porte alla finalissima internazionale, in programma nel mese di agosto a Losanna, in Svizzera. La dirigente scolastica del Fossombroni, Francesca Dini, e i docenti del consiglio di classe, si complimentano con lo studente Giulio Bonini per lo splendido risultato ottenuto e, al tempo stesso, fanno un grandissimo in bocca al lupo per l’appuntamento di maggio.