Sega le gambe al cavallino rampante di Marina e lo prende ad accettate finché non crolla

MARINA DI GROSSETO – Prima ha segato una zampa del cavallino rampante di Marina con un frullino, poi ha completato l’opera con un accetta infine ha buttato giù la scultura dal suo piedistallo.

Un uomo è stato filmato da più persone mentre abbatteva il cavallino rampante nella piazza di Marina.

Alle molte persone che gli gridavano di smettere l’uomo, con un accento spagnolo, ha risposto «Tranquilli è un atto di giustizia».

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna: «Il cavallino rampante di Francesco Baracca appartiene ai nostri cuori di grossetani, ed è il simbolo del legame inscindibile della nostra città con il 4 Stormo dell’Aeronautica militare, cittadino onorario di Grosseto come da domani sarà il Milite ignoto».

«Quel che è stato fatto oggi non può essere descritto se non con toni forti, non può essere definito meno che vergognoso, vigliacco, folle».

«Andare organizzati a tagliare con un frullino le gambe della statua che quel cavallino raffigura, posizionata dal 2001 sul lungomare di Marina fa tristezza, sdegno e ci ricorda quanto sarebbe importante che elementi pericolosi, anche se instabili, non possono circolare liberamente come continua ad avvenire» prosegue il primo cittadino.

«Le persone malate si curano, ma i delinquenti vanno presi e trattenuti. Oggi si è rischiata anche una tragedia peggiore, se la statua fosse caduta, se quel frullino fosse stato usato contro i Carabinieri intervenuti, o contro un passante».

«Ci attiveremo subito per capire come intervenire e ripristinare. Valuteremo come renderci parte attiva di fronte agli organi competenti, anche per il danno all’immagine della nostra città. In questo momento però, vince l’amarezza, vince il senso di impotenza che sempre più spesso le Istituzioni e le Forze dell’ordine hanno in situazioni in cui il “disagio” diventa delinquenza».

