Rossano Galli inaugura la sede del comitato elettorale «Cambiamo rotta»

MANCIANO – Inaugurata oggi pomeriggio, «con una grande affluenza di diversi mancianesi, la sede del comitato elettorale di Rossano Galli Sindaco con la lista “TUtti per Manciano – Unione dei cittadini”» a raccontarlo è lo stesso comitato elettorale.

Il comitato elettorale, in via dell’Imposto, sarà aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19.30 «e sarà vissuto come una casa aperta a tutti i cittadini di Manciano che vorranno venire a portare il loro contributo in termini di proposte e idee per la comunità dei prossimi anni, così come un luogo di partecipazione e condivisione durante le settimane di campagna elettorale che ci separano dal 12 giugno, giorno del voto».

«Torniamo a lavorare e a fare per Manciano per cambiare la rotta che abbiamo subito negli ultimi anni. Dobbiamo ricominciare a dar valore alla responsabilità, non individuale ma collettiva. Essere responsabili oggi vuol dire avere il coraggio di prendere un scelta per la comunità. Dobbiamo ripartire insieme con un lavoro di ricostruzione e dialogo dopo un lungo periodo di immobilismo», ha detto il candidato sindaco Rossano Galli ai cittadini intervenuti.

«La grande partecipazione di oggi evidenzia la volontà e la necessità di identificazione che avverte la comunità di Manciano. Una comunità che intende tornare a fare e costruire insieme, per rendere Manciano più competitiva a livello territoriale e regionale per le sfide del futuro», ha aggiunto Alessandro Bruni, presidente del Comitato elettorale.