Imbrattato il monumento ai caduti: «Vili e idioti seriali, frutto di una società malata»

MASSA MARITTIMA – «La si può pensare come si vuole, si può essere qualunquisti, apolitici, distaccati, per noi del PCI, coloro che hanno compiuto il gesto di imbrattatori coraggiosi e invisibili, sono e resteranno per sempre, vili e degli idioti seriali» a parlare il Pci Colline Metallifere che commenta l’atto vandalico di qualcuno che ha imbrattato il monumento ai caduti di massa marittima.

«Qualcuno si appella ad una ragazzata. E se lo fosse a nostro avviso è comunque da condannare e da educare gli eventuali responsabili, se saranno trovati, obbligandoli al ripristino dei luoghi e ad un a un maggiore rispetto del bene pubblico e, in questo caso, della memoria storica».

«Questo è il risultato di una società malata dove questa mania di onnipotenza, questo sentirsi liberi di dire e fare tutto ciò che passa per la mente rischia di aprire panorami non molto belli» prosegue la nota.

«Ci limitiamo alla denuncia augurandoci che gli autori possano essere individuati o che il rimorso li possa fare uscire allo scoperto e crediamo che non si possa passare sopra ad un gesto così basso che va a deturpare un simbolo della storia e offendere il sacrificio dei nostri concittadini».