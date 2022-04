Il Bsc Grosseto esporta talenti in Nazionale, convocati in azzurro cinque Under

GROSSETO – Sarà un’Italia “biancorossa” quella che si ritroverà ad Arezzo, dal 14 al 19 aprile. Tra i convocati azzurrini, per le nazionali di baseball under 12 ed under 15 guidate da Stefano Burato, figurano ben cinque giovani atleti del Bsc Grosseto.

“Facciamo un grande in bocca al lupo ai giovani convocati – commenta Massimo Ceciarini, presidente del Bsc Grosseto 1952 – Siamo davvero felici per la chiamata dei nostri ragazzi. La convocazione dimostra, ancora una volta, la bontà del nostro progetto di puntare ed investire sui giovani. Siamo convinti che i nostri ragazzi saranno delle risorse preziose per noi e per la nazionale italiana”.

Per la nazionale Under 15, con i raduni spalmati su tre giorni diversi, oggi giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 aprile, scenderanno sul diamante di gioco di via Simone Martini 9 ben tre atleti della squadra grossetana: Riccardo Risico (2009), Lorenzo Orlandini (2008), e Leonardo Mangani (2007).

Lunedì 18 e martedì 19 aprile, invece, sarà la volta della Nazionale u12, che quest’anno dovrà giocarsi l’Europeo di Vienna nel mese di luglio e il Mondiale in Taiwan. Per il Bsc Grosseto gli azzurrini sono due: Serse Benelli (2011) e Dario Soldati (2010).