Difesa, Sani: «Realizzare il “Gruppo intervento speciale” dei carabinieri al Cemivet

GROSSETO – “Realizzare il ‘Gruppo intervento speciale, del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania e del Centro cinofili’ a Grosseto riqualificando le strutture e gli spazi del Centro militare veterinario dell’esercito (CeMiVet)”.

È quanto propone il deputato Pd, Luca Sani, in una interrogazione al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, depositata oggi, mercoledì 13 aprile, a Montecitorio.

“Quella che suggerisco mi pare una operazione di buon senso- spiega il deputato -: il luogo indicato attualmente dal Governo (nei pressi di Pisa) ha numerose criticità e ha suscitato l’ostilità delle istituzioni e della comunità locale; è infatti in una area abbandonata che dovrà essere decuplicata e cementificata, situata peraltro troppo a ridosso del Parco naturale di San Rossore per non creare problemi di carattere ambientale ed alla ricca biodiversità indigena”.

“Al contrario il compendio del CeMiVet non presenta alcun vincolo paesaggistico ed ambientale, è perfettamente integrato da decenni con la comunità locale ed ha una posizione logistica funzionale al vicino aeroporto militare di Grosseto; inoltre ha già strutture e spazi sottoutilizzati o addirittura dismessi. Mi auguro che il Governo prenda in considerazione questa nuova ipotesi. I reparti dell’Arma dei Carabinieri, destinatari degli interventi sono di elevata specializzazione, dedicati alla sicurezza interna del paese e dei cittadini. Averli in Maremma sarebbe elemento di grande prestigio”.