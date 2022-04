Coronavirus: due morti in Maremma, anche una donna di 61 anni. 249 nuovi casi e 214 guarigioni

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 13 aprile 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Altri due morti in Maremma per Covid: si tratta di una donna di 61 anni e un uomo di 91, entrambi deceduti ieri all'Ospedale Misericordia di Grosseto. Salgono a sei le morti per Covid nell'ultima settimana.

Sono 249 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Grosseto in 24 ore (ieri 376) su 1.298 tamponi (ieri 1.942). Cala leggermente il tasso di positività, che passa dal 19,4% di ieri al 19,2% di oggi. 214 le guarigioni.

Quattro ricoveri in meno: sono 18 le persone ricoverate per Covid all'ospedale di Grosseto (ieri 22), di cui una in terapia intensiva.

Il report della Asl

Periodo di riferimento: dalle ore 00 del 12/04/2022 alle ore 24 del 12/04/2022

Dati di sintesi ASL TSE

Provincia Tamponi effettuati Tamponi positivi del giorno Persone positive Persone guarite Arezzo 2.254 374 3.990 267 Grosseto 1.298 249 2.738 214 Siena 2.196 363 3.830 343 Asl TSE 5748 986 10558 824

Nuovi positivi per classi d'età

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 60 49 72 69 48 39 37 Grosseto 45 44 46 53 35 19 7 Siena 61 47 85 76 57 31 6 ASL TSE 166 140 203 198 140 89 50

Ricoveri con sintomatologia Covid

Totale Posti letto occupati Degenza Covid San Donato Arezzo 26 TI San Donato Arezzo 6 Degenza Covid Misericordia Grosseto 17 TI Misericordia Grosseto 1

Nuovi positivi per Comune della provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 6 Campagnatico 10 Capalbio 1 Castel Del Piano 6 Castell'Azzara 2 Castiglione Della Pescaia 6 Cinigiano 1 Civitella Paganico 1 Follonica 21 Gavorrano 9 Grosseto 115 Isola Del Giglio 1 Magliano In Toscana 3 Manciano 6 Massa Marittima 6 Monte Argentario 6 Monterotondo Marittimo 1 Orbetello 8 Pitigliano 11 Roccastrada 13 Scansano 3 Scarlino 6 Seggiano 1 Sorano 6

