Cisl: «Il lavoro festivo è una scelta e non un obbligo. C’è bisogno di coltivare gli affetti interrotti dalla pandemia»

GROSSETO – “Il lavoro festivo è una scelta e non un obbligo”, recita così la lettera che Simone Gobbi, segretario generale di Fisascat Cisl Grosseto, ha inviato ai dipendenti iscritti.

“Ogni anno purtroppo ci ritroviamo sempre a parlare dell’annosa questione del lavoro festivo – prosegue Simone Gobbi –. Questa volta, però, ho ritenuto opportuno rivolgermi direttamente alle lavoratrici e ai lavoratori del settore del commercio e della grande distribuzione, per sottolineare alcuni elementi fondamentali. Infatti, con l’approssimarsi delle festività del Lunedì dell’Angelo, del 25 Aprile, del Primo Maggio e della Festa della Repubblica, è quanto mai importante essere consapevoli che la prestazione lavorativa nei giorni festivi è una facoltà dei lavoratori e non un obbligo”.

“Per questa ragione – continua il segretario generale di Fisascat Cisl Grosseto – nel caso in cui un’azienda decidesse di tenere aperti i propri punti vendita durante i giorni di festa, il datore di lavoro dovrà preoccuparsi di chiedere preventivamente la disponibilità del dipendente al lavoro festivo. Ovviamente se la lavoratrice o il lavoratore non fornirà il proprio benestare, non potrà incorrere in nessuna sanzione disciplinare”.