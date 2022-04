Al via i lavori per la nuova biblioteca comunale: «Presto l’inaugurazione»

GAVORRANO – La nuova biblioteca comunale di Gavorrano sarà presto realtà.

Negli spazi degli ex Bagnetti alla Porta del Parco delle Colline metallifere sono infatti in corso i lavori per la realizzazione degli impianti per la nuova biblioteca; un intervento che durerà alcune settimane e al cui termine avranno inizio i lavori di allestimento.

Si tratta di un progetto con un investimento totale di 330mila euro, finanziato per quasi 280mila euro attraverso il bando per la rigenerazione urbana della Regione Toscana.

«Andiamo a riempire nel nostro territorio un vuoto culturale importante – afferma il sindaco Andrea Biondi -. Arrivare a realizzare la nuova biblioteca comunale è un altro obiettivo di questo 2022. Quando la inaugureremo ridaremo alla comunità un nuovo servizio, multimediale, moderna e comodamente raggiungibile da tutti, in una struttura in cui c’è la sede del Parco nazionale delle Colline metallifere, quella del info point turistico, della enoteca comunale e prossimamente ci sarà anche la sede del museo geo minerario»

«Questa amministrazione – aggiunge il primo cittadino – si è distinta, ormai da quattro anni su cinque, nel dinamismo e la ricerca di finanziamenti. Alcuni obiettivi li abbiamo raggiunti, altri non raggiungeremo, ma posso dire che dopo anni di immobilismo nel Comune di Gavorrano siamo finalmente riusciti a portare avanti delle opere pubbliche strategiche e utili per il nostro territorio».

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie de IlGiunco.net iscriviti gratis alla nostra newsletter. Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella postale alle 19. Basta cliccare QUI