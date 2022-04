Vittorie corsare per i giovani della Pallacanestro Grosseto, Cecina e Prato espugnate

GROSSETO – Alti e bassi per le formazioni della pallacanestro Grosseto Team 90, che collezionano più punti con le categorie più basse di età che con quelle più mature. Partita combattuta ed entusiasmante quella degli Esordienti contro l’US Livorno, superato 39-34. I padroni di casa riescono a vincere per differenza punti contro un avversario che solo poche settimane fa sembrava irraggiungibile. Questo il commento di coach Massai: “Questo è il segnale più chiaro che stiamo lavorando nella maniera giusta e la direzione è corretta. Adesso andiamo avanti con grande entusiasmo e determinazione”.

Continua con una bella vittoria per 81-34 la terza fase del campionato Silver per gli Under 13, nettamente vittoriosi contro gli Shoemakers Monsummano. In questa fase finale della stagione, tutt’altro che facile, i grossetani hanno affrontato l’impegno con grinta e determinazione facendo subito capire all’avversario quali erano i valori in campo. I parziali mettono in evidenza una media di 8 punti subiti per ogni quarto a fronte di 20 realizzati. Un buon passo avanti sperando di affrontare le prossime partite in trasferta con il roster completo giocandosela sempre e comunque senza paure.

Trasferta vittoriosa per l’Under 15 Silver che si impone 65-41 sul parquet della Sistemcoop Massa. Il quintetto di Coach Conti, dopo una discussa sconfitta nell’ultimo turno, prende le distanze dai padroni di casa mostrando ancora il buon gioco espresso nelle ultime partite, frutto del grande lavoro in palestra.

Successo corsaro in casa del basket Cecina per gli Under 16 Silver, che chiudono il girone di andata della seconda fase Titolo con un 51-47. I ragazzi di coach Di Patria non mostrano il loro miglior gioco, soprattutto nel primo quarto nel quale non superano gli 8 punti segnati. I 3 quarti successivi vedono i maremmani recuperare terreno con la difesa forte che caratterizza il loro gioco fino a riprendere i padroni di casa a 6 minuti dalla fine riuscendo a chiudere la partita con 4 punti di vantaggio e il girone di andata al vertice della classifica.

Gli Under 19 Gold di coach Ceccarelli rientrano con una sconfitta per 80-62 dalla trasferta di Prato nonostante due quarti giocati alla pari con i padroni di casa. Ad inizio ripresa grazie a due palle perse ingenuamente e due bombe dei pratesi, i nostri andavano sotto di 10 non riuscendo più a recuperare lo svantaggio ed a fine partita, forse, la sconfitta con una differenza di 18 punti ci è sembrata piuttosto severa.

Ancora una battuta d’arresto (79-58) per la prima squadra che si scontra con una forte Laurenziana, nel campionato Promozione. I problemi di roster corto per infortuni non aiutano, la grinta e il carattere mostrato dai maremmani non riescono a sbloccare la formazione di coach Ceccarelli. I grossetani sono attesi giovedì 14 aprile al Palazzetto di via Austria per il recupero della nona partita del girone di andata contro Affrico, seconda in classifica dietro Sporkenz Colle.