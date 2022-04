Verso Grosseto-Lucchese, biglietti omaggio per under 18 e over 60

GROSSETO – In occasione della “finale” di giovedì sera contro la Lucchese, che si giocherà alle 21 allo stadio Carlo Zecchini, la società ha deciso di ripetere la promozione dei biglietti gratuiti lanciata in occasione del derby con il Siena. Proprio per questo i biglietti di Curva nord, Tribuna laterale nord e Tribuna laterale sud, saranno omaggio per gli under 18 e per gli over 60. Una promozione offerta dallo sponsor Distretti ecologici, che si accollerà il costo dei biglietti.

“Giovedì sera ci giocheremo la stagione contro la Lucchese e sono convinto – spiega Nicola Di Matteo, presidente dell’Us Grosseto 1912 – che l’aiuto dei nostri tifosi sarà fondamentale per spingere la squadra a superare questo ostacolo. Abbiamo ancora una possibilità importante e sono sicuro che i nostri ragazzi daranno tutto per battere la Lucchese e rimanere agganciati ai play out”.

I tagliandi (non solo quelli omaggio) sono acquistabili da stamani online sul circuito Ciaotickets (www.ciaotickets.com) oppure nei punti vendita Ciaotickets di Grosseto e provincia: Habanera Cafè, via Cimabue a Grosseto; Edicola La Vasca, piazza Fratelli Rosselli, Grosseto; Edicola Il Semaforo, via Parini 1, Grosseto; Tabaccheria ricevitoria Stolzi, via Roma 58, Grosseto; Edicola Dominici, viale Einaudi, Grosseto; Tabaccheria Serenella, via Matteotti, Gavorrano; Tabaccheria Conti, Bagno di Gavorrano.

Fino a mercoledì, compreso, i biglietti omaggio under 18 e over 60 si potranno fare direttamente sul sito di Ciaotickets o nei punti vendita aderenti al circuito, pagando un euro di prevendita, oppure direttamente il giorno della partita (giovedì) alla biglietteria di piazza Donatello, che aprirà alle 19.30, completamente omaggio senza pagare la prevendita.